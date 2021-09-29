الأمن والتعاون الأوروبي: يجب أخذ حرية الوصول إلى المعلومات بالاعتبار قبل حذف حسابات من "يوتيوب"

ترى منظمة الأمن والتعاون الأوروبي أنه يجب الأخذ بعين الاعتبار حرية الوصول إلى المعلومات قبل حذف قنوات تابعة لوسائل إعلام من أي منصات إلكترونية والإشارة إلى أسباب هذه التدابير.

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وفي تعليقه على حذف قناتين لـ "RT" على موقع "يوتيوب" قال مكتب ممثلة منظمة الأمن والتعاون الأوروبي لشؤون حرية وسائل الإعلام، تيريزا ريبييرو، اليوم الأربعاء، لوكالة "تاس" الروسية: "تريد ممثلة منظمة الأمن والتعاون الأوروبي لشؤون حرية وسائل الإعلام أن تشير إلى أهمية أخذ كل الأطراف المعنية بعين الاعتبار لحرية التعبير ووسائل الإعلام والوصول إلى المعلومات أثناء اتخاذها لقرارات بشأن حذف حسابات من أي منصات وكذلك الإشارة بشفافية إلى أسباب مثل هذه القرارات".

وأفادت رئيسة تحرير قناة "RT" الروسية، مارغاريتا سيمونيان، أمس الثلاثاء، بأن موقع "يوتيوب" حذف قناتين لـ "RT" نهائيا دون إمكانية استعادتهما. من جهتها قالت وزارة الخارجية الروسية إن ذلك حدث "بتواطؤ واضح، إن لم يكن بإصرار" من الجانب الألماني.

المصدر: تاس