 
مباشر

الأمن والتعاون الأوروبي: يجب أخذ حرية الوصول إلى المعلومات بالاعتبار قبل حذف حسابات من "يوتيوب"

أخبار العالم

الأمن والتعاون الأوروبي: يجب أخذ حرية الوصول إلى المعلومات بالاعتبار قبل حذف حسابات من
AP
مقر قناة "RT" في موسكو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/re9i

ترى منظمة الأمن والتعاون الأوروبي أنه يجب الأخذ بعين الاعتبار حرية الوصول إلى المعلومات قبل حذف قنوات تابعة لوسائل إعلام من أي منصات إلكترونية والإشارة إلى أسباب هذه التدابير.

إقرأ المزيد
موقع
موقع "يوتيوب" يحذف قناتين لـ RT نهائياً دون حق الاستعادة وسيمونيان ترد

وفي تعليقه على حذف قناتين لـ "RT" على موقع "يوتيوب" قال مكتب ممثلة منظمة الأمن والتعاون الأوروبي لشؤون حرية وسائل الإعلام، تيريزا ريبييرو، اليوم الأربعاء، لوكالة "تاس" الروسية: "تريد ممثلة منظمة الأمن والتعاون الأوروبي لشؤون حرية وسائل الإعلام أن تشير إلى أهمية أخذ كل الأطراف المعنية بعين الاعتبار لحرية التعبير ووسائل الإعلام والوصول إلى المعلومات أثناء اتخاذها لقرارات بشأن حذف حسابات من أي منصات وكذلك الإشارة بشفافية إلى أسباب مثل هذه القرارات".

وأفادت رئيسة تحرير قناة "RT" الروسية، مارغاريتا سيمونيان، أمس الثلاثاء، بأن موقع "يوتيوب" حذف قناتين لـ "RT" نهائيا دون إمكانية استعادتهما. من جهتها قالت وزارة الخارجية الروسية إن ذلك حدث "بتواطؤ واضح، إن لم يكن بإصرار" من الجانب الألماني.

المصدر: تاس

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا