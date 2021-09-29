موسكو: على بلدان رابطة الدول المستقلة تكثيف جهودها لمنع تسلل إرهابيين من أفغانستان

دعا المدعي العام الروسي إيغور كراسنوف أجهزة الأمن في بلدان رابطة الدول المستقلة إلى اتخاذ خطوات عاجلة لمنع تسلل إرهابيين وغيرهم من المجرمين، إلى أراضي هذه الدول.

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وخلال لقاء عقده في طشقند مع نظيره الأوزبكستاني نعمة الله يولداشيف، اليوم الأربعاء، فال كراسنوف: "نشاهد اليوم تناميا ملحوظا لخطر تسلل أشخاص ضالعين في أنشطة إرهابية وأعمال تطرف إلى رابطة الدول المستقلة. يستدعي هذا الأمر تنسيقا أكبر من الجهود الرامية إلى كشفهم وضبطهم في أماكن عبورهم للحدود".

ووفقا لبيان أصدرنه هيئة الادعاء العام الروسي، فقد أشار كراسنوف إلى بقاء "خطر حقيقي لاستئناف تدفقات كبيرة للمخدرات والأسلحة من أراضي أفغانستان"، مضيفا أن تمويل هذه الأنشطة يتم وعلى نطاق متزايد باستخدام عملات مشفرة وموارد إلكترونية، مشيرا إلى أهمية جاهزية سلطات دول الرابطة (التي تضم معظم الجمهوريات السوفيتية السابقة) لمواجهة "تحديات جديدة".

وأثناء تطرقه إلى الوضع حول أفغانستان أكد كراسنوف أن "دول المنطقة الأوراسية تتخذ معا إجراءات احترازية عاجلة لضمان سيادة القانون والنظام العام ومنع تداعيات سلبية محتملة للأزمة في أفغانستان".

كما أشار بيان الادعاء العام الروسي إلى أن كراسنوف ويولداشيف وقعا مذكرة تعاون بين جهازيهما في المجالين العلمي والتعليمي.

المصدر: "إنترفاكس"