بوتين: مكافحة روسيا وتركيا المشتركة للوباء ستساعد في تطوير الاقتصاد والسياحة

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن مكافحة الوباء الروسية التركية المشتركة ستساعد في تطوير الاقتصاد والسياحة في البلدين.

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وقال بوتين أثناء لقائه نظيره التركي، رجب طيب أردوغان في مدينة سوتشي جنوب روسيا إن 2,5 مليون سائح روسي زاروا تركيا خلال الأشهر التسعة من العام الجاري. وأكد أن جائحة كورونا ألحقت ضررا كبيرا للغاية بمجال السياحة في العالم، مشيرا إلى أن استئناف هذا المجال يتوقف على التعاون في مكافحة فيروس كورونا.

وتابع: "يجري العمل هناك بشكل إيجابي للغاية وبوتائر جيدة. وأعتقد أنه سيساعد في استعادة الاقتصاد بشكل عام ومجال السياحة خاصة".

المصدر: نوفوستي