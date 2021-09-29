هبوط اضطراري لطائرة في مطار بن غوريون
Reuters
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أعلن مطار بن غوريون في مدينة تل أبيب حالة الطوارئ، لتأمين هبوط اضطراري لطائرة على متنها 170 مسافرا، عقب حدوث خلل بها.
وأفادت مراسلتنا في القدس، بأن الطائرة التي كان بها خلل فني، هبطت بشكل آمن في مطار بن غوريون.
وأعلنت الجهات المختصة أن الطائرة هبطت في مطار بن غوريون بسلام دون أي مشاكل.
المصدر: RT
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