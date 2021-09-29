خبير: لا يستبعد ظهور أفراد من الشركات العسكرية الصينية الخاصة في آسيا الوسطى

يرى خبير روسي أن أفرادا من الشركات العسكرية الصينية الخاصة قد يظهرون في آسيا الوسطى، وذلك اعتمادا على نتائج جولة وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، إلى عواصم بلدان المنطقة.

واعتبر الخبير العسكري الروسي، يوري ليامين، أن الحديث قد يدور عن وحدات عسكرية محدودة ستستخدم في ضمان حماية المنشآت الاستثمارية الكبيرة.

وقال: "يتواجد عدد قليل من الشركات العسكرية الصينية الخاصة في إفريقيا. أما بلدان آسيا الوسطى فتقوم الأعمال الحرة الصينية باستخراج الثروات الطبيعية فيها. وعلى الأرجح يدور الحديث عن هذه المنشآت بالذات".

وعبر ليامين عن اعتقاده أن الصين تقدم مساعدات عسكرية لبلدان آسيا الوسطى على مستوى الدولة، مذكرا أن بكين كانت قد خصصت أموالا لطاجيكستان لبناء الحواجز الحدودية على حدودها مع أفغانستان، كما سلمتها المعدات العسكرية.

وتابع: "الصين يمكنها إغلاق حدودها الخاصة مع أفغانستان التي تمر بالجبال، لكن وقف عملية زعزعة الاستقرار في منطقة شينجيانغ الأويغورية ذاتية الحكم عبر بلدان آسيا الوسطى سيكون أصعب. ولهذا السبب تفضل الصين مساعدة الدول المجاورة لها".

المصدر: سبوتنيك