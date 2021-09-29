الدفاع الروسية: موسكو وإسلام آباد ستواصلان تعاونهما العسكري

أكدت روسيا وباكستان استعدادهما لتعزيز التعاون العسكري فيما بينهما، حسبما أعلن ألكسندر فومين نائب وزير الدفاع الروسي، اليوم الأربعاء.

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وفي ختام اجتماع للجنة الاستشارية الروسية الباكستانية في شؤون الدفاع والأمن، عقد في إسلام آباد، قال فومين إن الطرفين ناقشا "بصورة معمقة وفي أجواء بناءة" دائرة واسعة من القضايا المتعلقة بالأوضاع العسكرية والسياسية في أفغانستان.

وأشار نائب الوزير إلى أن تطور الوضع السريع في هذا البلد هو الذي يستدعي - إلى جانب عوامل أخرى - ضرورة تعميق التعاون العسكري بين البلدين، وذلك نظرا لأهمية هذا التعاون لضمان الاستقرار في المنطقة.

وذكر فومين أن الوفدين الروسي والباكستاني قيما إيجابا سير تطور العلاقات بين البلدين في المجال العسكري وأكدا سعي موسكو وإسلام آباد إلى استخدام ما تم إنجازه في هذا المجال حتى الآن، وبأكبر قدر من الفعالية، لتعزيز التعاون العسكري الثنائي.

كما شدد نائب الوزير الروسي على أن تطور العلاقات بين روسيا وباكستان في المجال العسكري يعتمد على الحوار السياسي المنتظم بين البلدين وتعاونهما البناء سواء على المستوى الثنائي أو في إطار منظمات دولية، بما فيها منظمة الأمم المتحدة ومنظمة شنغهاي للتعاون.

كما لفت إلى أن باكستان من الدول القليلة التي تعاونت معها روسيا هذا العام على الرغم من الصعوبات المتعلقة بجائحة كورونا.

وعبر المسؤول عن امتنانه للطرف الباكستاني على مشاركته النشطة تقليديا في الفعاليات التي نظمتها وزارة الدفاع الروسية هذا العام، مشيرا إلى أن اللقاءات الثنائية التي جرت في السنوات الأخيرة أسهمت في إنماء العلاقات بين الجيشين الروسي والباكستاني في مسارات عدة، من بينها تدريبات مشتركة للقوات البرية والبحرية وتعزيز الاتصالات بين هيئتي الأركان العامة.

المصدر: "نوفوستي"