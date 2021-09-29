بوتين يهنئ برلسكوني عبر الهاتف بعيد ميلاده اليوبيلي
Sputnik
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قال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، إن رئيس الدولة فلاديمير بوتين سيهنئ بالهاتف رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني، بعيد ميلاده الخامس والثمانين.
وأضاف ممثل الكرملين: "خطط الرئيس بوتين للقيام بذلك".
شغل برلسكوني، منصب رئيس الوزراء في إيطاليا أربع مرات: في 1994-1995، و 2001-2005، و 2005-2006، و 2008-2011 - وهو رقم قياسي للسياسة الإيطالية.
وكان برلسكوني، أول ملياردير يرأس حكومة دولة أوروبية.
بعد نتائج الانتخابات في مايو 2019، أصبح برلسكوني عضوا في البرلمان الأوروبي.
المصدر: نوفوستي
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