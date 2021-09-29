بوتين يهنئ برلسكوني عبر الهاتف بعيد ميلاده اليوبيلي

قال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، إن رئيس الدولة فلاديمير بوتين سيهنئ بالهاتف رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني، بعيد ميلاده الخامس والثمانين.

وأضاف ممثل الكرملين: "خطط الرئيس بوتين للقيام بذلك".

شغل برلسكوني، منصب رئيس الوزراء في إيطاليا أربع مرات: في 1994-1995، و 2001-2005، و 2005-2006، و 2008-2011 - وهو رقم قياسي للسياسة الإيطالية.

وكان برلسكوني، أول ملياردير يرأس حكومة دولة أوروبية.

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بعد نتائج الانتخابات في مايو 2019، أصبح برلسكوني عضوا في البرلمان الأوروبي.

المصدر: نوفوستي