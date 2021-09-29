الجيش الكوري الجنوبي: بيونغ يانغ في مرحلة مبكرة من تطوير صاروخ فرط صوتي

أكدت السلطات العسكرية الكورية الجنوبية اليوم الأربعاء تطوير كوريا الشمالية صاروخا فرط صوتي، وذلك بعد إطلاق تجريبي نفذته بيونغ يانغ أمس.

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وعبرت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية في بيان صحفي عن اعتقادها أن كوريا الشمالية في مرحلة مبكرة من تطوير صاروخ فرط صوتي وسيتطلب نشره وقتا طويلا، نظرا لتقييم مواصفات الصاروخ الذي قالت بيونغ يانغ إنها اختبرته أمس الثلاثاء.

وأفادت الهيئة بأنها "ترى أنه من الممكن حاليا رصده واعتراضه من خلال الأصول المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة. ولكن يبدو أنه من غير المرجح أن يكون اعتراضه سهلا في حال نشره فعليا بعد مروره بمرحلة الاختبار واكتماله".

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية في وقت سابق اليوم إن كوريا الشمالية أطلقت أمس صاروخا فرط صوتي تحت اسم "هواسونغ-"8، تم تطويره حديثا.

وذكرت الوكالة أنه أول إطلاق تجريبي لهذا النوع، وأن العلماء تأكدوا من قدرة التحكم في تحليق الصاروخ وسلامته في مرحلة النشاط بالاضافة الى المؤشرات التقنية الخاصة بالجزء المنفصل وسمات التحليق وغيرها.

المصدر: "يونهاب"