 
مباشر

صحيفة "هيل": شركة طيران أمريكية تستعد لتسريح حوالي 600 موظف رفضوا التطعيم

أخبار العالم

صحيفة
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/re4j

 قالت صحيفة "هيل" أمس، إن شركة United Airlines أعلنت الثلاثاء، أنها تنظر في تسريح حوالي 600 من موظفيها، لرفضهم تنفيذ إيعاز بالتطعيم الإجباري ضد كوفيد -19.

ونقلت الصحيفة عن بيان مشترك لمدير عام الشركة سكوت كيربي، ورئيسها بريت هارت: "القرار كان صعبا للغاية، لكن ضمان سلامة فريقنا يقف دائما على رأس أولوياتنا".  

ووفقا للشركة، قدم 99 ٪ من موظفيها دليلا على التطعيم بحلول يوم الاثنين الماضي، الذي حددته الشركة كموعد نهائي لتقديم مثل هذه الشهادات. سيتم طرد باقي الموظفين - إذا لم يقدموا إعفاءات طبية من التطعيم أو ينفذوا التطعيم مع تقديم الشهادات المطلوبة.

إقرأ المزيد
مصر تمنع العاملين بالوزارات من دخولها إلا بعد تلقيهم لقاح كورونا أو تقديم فحص سلبي
مصر تمنع العاملين بالوزارات من دخولها إلا بعد تلقيهم لقاح كورونا أو تقديم فحص سلبي

وقالت الشركة إن عدد الاستقالات المقدمة من موظفيها، زاد بشكل كبير بعد فرض التطعيم الإلزامي.

 وذكرت الصحيفة، أن "يونايتد إيرلاينز" لا تزال شركة الطيران الأمريكية الكبرى الوحيدة التي لجأت إلى إجراءات التسريح لكل من يرفض التطعيم.

المصدر: تاس

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا