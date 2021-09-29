الخارجية الروسية: موظفو السفارة الألمانية قدموا مساعدة مالية لمشاريع نافالني

قال أوليغ تيابكين مدير القسم الأوروبي الثالث بالخارجية الروسية، إن ألمانيا لا تنكر قيام موظفي سفارتها في موسكو بتحويل أموال إلى مواقع مرتبطة بأليكسي نافالني.

وأضاف: "لقد أثيرت هذه القضية، وتم التعليق عليها علنا، ​​من خلال القنوات الرسمية. ويلفت النظر، أن الأطراف الألمانية ذات العلاقة لا تنكر.

إن موظفين روس في السفارة الألمانية بموسكو قاموا بتحويل الأموال إلى مواقع وبنى مرتبطة بأليكسي نافالني، ولكنها تنكر خلال ذلك بأن هذا الأمر يتم بإيعاز من الأعلى في إطار عملهم المهني الرسمي".

وأشار تيابكين إلى أن "برلين أبدت استياءها من الكشف عن البيانات الشخصية لهؤلاء الأشخاص، لكن الخارجية الروسية غير مسؤولة عن تصرفات وسائل الإعلام والنشطاء المدنيين الذين نشروا تحقيقا حول مصادر تمويل المنظمات، التي يعتبر المدون نافالني بمثابة علامتها التجارية".

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قبل ذلك، قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، نقلا عن معلومات من موقع "لجنة حماية المصالح الوطنية"، إن مشاريع نافالني تلقت دعما ماليا من موظفي سفارات أجنبية في روسيا. وأضافت، هذه السفارات توظف بعض الروس، وتدفع لهم رواتبهم، ليقوموا بتحويل هذه الأموال إلى مواقع مرتبطة مع المدون.

وأشارت زاخاروفا إلى أن معظم هذه "التبرعات" تمت عبر البعثات الدبلوماسية للولايات المتحدة وألمانيا.

المصدر: نوفوستي