نشطاء: واشنطن ترفض هبوط رحلة تقل أمريكيين عائدين من كابل

ذكر منظمو رحلة للطيران العارض قادمة من كابل وعلى متنها أكثر من 100 من الأمريكيين وأصحاب الإقامة الدائمة بالولايات المتحدة أن وزارة الأمن الداخلي رفضت الثلاثاء منح الرحلة حق الهبوط.

وقال برايان ستيرن، مؤسس جماعة "بروجيكت داينامو" غير الهادفة للربح إن وكالة الجمارك وحماية الحدود التابعة للوزارة "لن تسمح لرحلة طيران عارض دولية بالهبوط في مطار أمريكي".

وتحدث ستيرن لرويترز من على متن طائرة استأجرتها جماعته من "كام إير"، وهي شركة طيران أفغانية خاصة، قال إنها رابضة في مطار أبوظبي منذ 14 ساعة بعد وصولها من كابل وعلى متنها 117 شخصا، بينهم 59 طفلا.

و"بروجيكت داينامو" واحدة من عدة جماعات خرجت من رحم شبكات من قدامى المحاربين في الولايات المتحدة والمسؤولين الأمريكيين الحاليين والسابقين وغيرهم، والتي تشكلت لدعم عملية الإجلاء الأمريكية الشهر الماضي التي اعتبروها فوضوية وسيئة التنظيم.

وقال مسؤول بالإدارة، رفض الكشف عن هويته، إنه لا علم له بالأمر، لكن الحكومة الأمريكية تستغرق وقتا عادة للتحقق من بيانات الطائرات المستأجرة قبل السماح لها بالهبوط في الولايات المتحدة.

وذكر ستيرن أن على متن رحلة "كام إير" 28 أمريكيا و83 من أصحاب الإقامة الدائمة وستة من الحاصلين على تأشيرات الهجرة الخاصة الممنوحة للأفغان الذين عملوا مع الحكومة الأمريكية خلال الحرب التي دامت 20 عاما.

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وكان قد خطط لنقل الركاب إلى طائرة مستأجرة تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية من أجل مواصلة الرحلة للولايات المتحدة، والتي قال إن إدارة الجمارك سمحت لها بالهبوط في مطار "جون إف. كنيدي" بنيويورك.

وأردف ستيرن قائلا إن الإدارة غيرت الإذن بالهبوط ليكون في مطار دالاس الدولي خارج واشنطن قبل أن ترفض منح الطائرة حق الهبوط في أي مكان في الولايات المتحدة.

وأضاف أن وسطاء في كابل حصلوا على إذن من سلطة الطيران المدني الأفغانية التي تديرها "طالبان" كي ترسل الجماعات غير الهادفة للربح رحلات مستأجرة لنقل الركاب من مطار كابل.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قال إن على رأس أولوياته إعادة الأمريكيين وأصحاب الإقامة الدائمة الذين لم يتمكنوا من مغادرة أفغانستان خلال عملية الإجلاء الشهر الماضي.

المصدر: "رويترز"