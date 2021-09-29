الخارجية الفلسطينية: لا نوفر جهدا لإعادة 7 فلسطينيين اختفوا في تركيا

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أن خلية الأزمة التي شكلتها في قضية اختفاء 7 فلسطينيين في تركيا عقدت 3 اجتماعات ومشاورات منفصلة في أنقرة.

وجاء في بيان صدر عنها: "إنه وفي إطار الجهود والمتابعات التي تقوم بها سفارة دولة فلسطين في تركيا وبالتنسيق مع الرئاسة ووزارة الخارجية والمغتربين والمؤسسة الأمنية في ملف المفقودين خلال هذا الشهر على أراضي الجمهورية التركية والذين زاد عددهم إلى 7 مواطنين بعد اختفاء مواطن آخر يوم السبت الماضي، أجرت السفارة هذا اليوم في إطار خلية الأزمة التي تعمل في هذا الموضوع على مدار الساعة 3 اجتماعات ومشاورات منفصلة في أنقرة مع وزارة الداخلية ووزارة الخارجية والمؤسسة الأمنية التركية".

وقالت الوزارة: "في هذه الاجتماعات أكد ممثلو السفارة على أهمية قيام الجهات المعنية في الجمهورية التركية ببذل كل جهد ممكن من أجل الوصول إلى المفقودين وعودتهم إلى أهاليهم سالمين وبأسرع وقت".

وشدد البيان على أنه تم تزويد الجهات الرسمية التركية بكل المعلومات المتوفرة عن حالات الاختفاء كافة.

وأضاف: "أكدت الجهات الرسمية التركية أنها تولي هذا الموضوع اهتماما كبيرا، ووعدت بمواصلة المتابعة وبذل كل جهد ممكن من اجل الوصول إلى المفقودين".

المصدر: معا