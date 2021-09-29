مستشار الأمن القومي الأمريكي يبحث في مصر قضايا حقوق الإنسان وانتخابات ليبيا

قال البيت الأبيض إن مستشار الرئيس جو بايدن للأمن القومي، جيك سوليفان، سيعقد اجتماعات اليوم الأربعاء مع مسؤولين مصريين في القاهرة.

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وجاء في بيان صدر عن البيت الأبيض، أمس الثلاثاء، أن اللقاء سيتمحور حول قضايا حقوق الإنسان، والانتخابات الليبية والعلاقات الإسرائيلية الفلسطينية.

المصدر: رويترز