 
مباشر

مستشار الأمن القومي الأمريكي يبحث في مصر قضايا حقوق الإنسان وانتخابات ليبيا

أخبار العالم

مستشار الأمن القومي الأمريكي يبحث في مصر قضايا حقوق الإنسان وانتخابات ليبيا
Reuters
مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي جيك ساليفان
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/re2z

قال البيت الأبيض إن مستشار الرئيس جو بايدن للأمن القومي، جيك سوليفان، سيعقد اجتماعات اليوم الأربعاء مع مسؤولين مصريين في القاهرة.

إقرأ المزيد
مستشار بايدن يبحث اليمن مع محمد بن سلمان ويشكره على المساعدة في أفغانستان
مستشار بايدن يبحث اليمن مع محمد بن سلمان ويشكره على المساعدة في أفغانستان

وجاء في بيان صدر عن البيت الأبيض، أمس الثلاثاء، أن اللقاء سيتمحور حول قضايا حقوق الإنسان، والانتخابات الليبية والعلاقات الإسرائيلية الفلسطينية.

المصدر: رويترز

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا