بيلاروس.. مقتل رجل أمن أثناء عملية أمنية في مينسك
Reuters VASILY FEDOSENKO
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أعلنت لجنة أمن الدولة البيلاروسية عن مقتل أحد عناصرها أثناء عملية أمنية للبحث عن مشبوهين بالتورط في النشاط الإرهابي في مينسك.
وقالت لجنة أمن الدولة إن رجلا أطلق النار على أفراد الأمن أثناء مداهمتهم لإحدى الشقق في العاصمة البيلاروسية مينسك، مما أسفر عن مقتل أحدهم.
وأضافت أنه "تمت تصفية المسلح بالنيران الجوابية".
وفتحت لجنة التحقيقات البيلاروسية تحقيقا في الحادث وأكدت توقيف زوجة الجاني التي كانت تصور الأحداث لحظة مداهمة الشقة، للاشتباه "بمساعدتها في ارتكاب الجريمة".
المصدر: تاس
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