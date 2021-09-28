الحمم البركانية تتدفق إلى المحيط الأطلسي من بركان جزيرة لا بالما الإسبانية (فيديو + صورة)

وصلت الحمم البركانية من بركان جزيرة لا بالما الإسبانية إلى المحيط الأطلسي مساء الثلاثاء، بعد تسعة أيام من بدء تدفقها على الجزيرة.

وثار بركان "كومبر فيجا" بعد ظهر يوم الأحد الماضي، ما أدى إلى إجلاء 6000 شخص من مسار الأنهار من الحمم البركانية المنصهرة المتدفقة من البركان فيما يقول العلماء إن تدفق الحمم البركانية قد يستمر لأسابيع أو شهور.

Video of the lava from the #LaPalma volcano flowing into the Atlantic Ocean 🌋🌊 pic.twitter.com/h49sg3htCt — Gran Canaria Blog | Vikki 🌴☀️ (@GranCanariaBlog) September 28, 2021

RT @TRTWorldNow: Red-hot lava from a volcano that erupted on Spanish island of La Palma reaches Atlantic Ocean, nine days after it started to flow down the island pic.twitter.com/I0G4AaOfeA — AMNGLOBAL- USA 🌍📍 (@amn_global) September 28, 2021

المصدر: "رويترز" + RT