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الحمم البركانية تتدفق إلى المحيط الأطلسي من بركان جزيرة لا بالما الإسبانية (فيديو + صورة)

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الحمم البركانية تتدفق إلى المحيط الأطلسي من بركان جزيرة لا بالما الإسبانية (فيديو + صورة)
Reuters Jon Nazca
ثوران بركان كومبر فيجا في جزيرة لا بالما الإسبانية
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وصلت الحمم البركانية من بركان جزيرة لا بالما الإسبانية إلى المحيط الأطلسي مساء الثلاثاء، بعد تسعة أيام من بدء تدفقها على الجزيرة.

وثار بركان "كومبر فيجا" بعد ظهر يوم الأحد الماضي، ما أدى إلى إجلاء 6000 شخص من مسار الأنهار من الحمم البركانية المنصهرة المتدفقة من البركان فيما يقول العلماء إن تدفق الحمم البركانية قد يستمر لأسابيع أو شهور.

المصدر: "رويترز" + RT

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