موسكو تؤكد استعدادها للمساهمة في التسوية في مالي

أكدت روسيا استعدادها لمواصلة مساهمتها في التسوية السياسية وتطبيع الأوضاع في مالي وفقا للقانون الدولي.

وجاء في بيان عن الخارجية الروسية اليوم الثلاثاء، أن المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف استقبل سفير مالي في موسكو تييفينغ كوناتي الذي يختتم عمله في روسيا.

وبحث الجانبان "المسائل المطروحة على جدول الأعمال الثنائي مع التركيز على آفاق توسيع العلاقات التجارية والاقتصادية والعلمية والتقنية والإنسانية وغيرها".

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وأضاف البيان أنه "جرى التأكيد على سعي موسكو وباماكو لمواصلة تعميق الحوار السياسي وتعزيز التنسيق على حلبة الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية".

وأكد الجانب الروسي "استعداده لمواصلة المساهمة في التسوية الداخلية في مالي، وتطبيع الأوضاع هناك بأسرع ما يمكن وفقا لمعايير القانون الدولي وبنود ميثاق الأمم المتحدة".

المصدر: RT