شاهد.. إيران ترسل مزيدا من التعزيزات العسكرية إلى الحدود مع أذربيجان

نشرت قناة تابعة للحرس الثوري الإيراني عبر تطبيق "تليغرام" فيديو يظهر إرسال المزيد من التعزيزات العسكرية الإيرانية إلى الحدود الشمالية الغربية المحاذية لأذربيجان.

ويأتي هذا الإجراء بعد إعلان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده أن "إيران لن تتحمل تواجد إسرائيل قرب حدودها ولو كان استعراضيا".

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وكانت وزارة الخارجية الإيرانية أعربت عن استغراب طهران مما جاء في تصريحات رئيس أذربيجان إلهام علييف حول دخول شاحنات إيرانية إقليم قره باغ، والمناورات العسكرية الإيرانية قرب حدود بلاده.

المصدر: RT