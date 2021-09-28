مصدر: عناصر من الجيش البريطاني يقودون صهاريج الوقود لمحطات التوزيع

وافقت وزارة الدفاع البريطانية على طلب حكومي يوكل لسائقي الجيش قيادة صهاريج الوقود وإيصالها إلى محطات البنزين، في ظل النقص الحاد في سائقي الصهاريج والشاحنات.

ونقلت قناة "سكاي نيوز" عن مصدر في وزارة الدفاع أن "سائقي الجيش سيقودون صهاريج الوقود في وقت لاحق من هذا الأسبوع بعد أن وافقت وزارة الدفاع على طلب رسمي من الحكومة للمساعدة".

بدوره، قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن الوضع "بدأ في التحسن"، لكنه حث سائقي الشاحنات على التحلي بالحكمة أثناء أزمة الوقود الناجمة عن النقص في سائقي الشاحنات.

وكانت وسائل إعلام بريطانية ذكرت أن جونسون يدرس احتمال استدعاء قوات الجيش لإيصال الوقود إلى محطات البلاد، جراء أزمة المحروقات التي تعاني منها المملكة المتحدة.

يذكر أن بريطانيا تواجه مشكلات في نقل المواد الغذائية طيلة الأشهر الماضية بسبب نقص سائقي الشاحنات وعدم توفر الوقود.

المصدر: "سكاي نيوز" + RT