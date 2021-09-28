فرنسا تدعو إيران للعودة إلى المفاوضات النووية تفاديا لأي تصعيد

دعت فرنسا إيران للعودة إلى المفاوضات مع القوى العالمية حول الاتفاق النووي المبرم عام 2015 تجنبا لأي تصعيد.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول بالرئاسة الفرنسية قوله إنه "على إيران العودة إلى المحادثات النووية لتجنب أي تصعيد".

واعتبر أنه "لا ضرورة لوضع شروط جديدة لأن معايير الاتفاق واضحة".

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وأضاف: "على القوى العالمية التي تتفاوض مع إيران أن تبقى موحدة، وعلى الصين بشكل خاص التعبير عن نفسها والتصرف بطريقة أكثر حزما".

المصدر: "رويترز"