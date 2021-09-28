 
مباشر

فرنسا تدعو إيران للعودة إلى المفاوضات النووية تفاديا لأي تصعيد

أخبار العالم

فرنسا تدعو إيران للعودة إلى المفاوضات النووية تفاديا لأي تصعيد
Reuters
علم فرنسا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/re08

دعت فرنسا إيران للعودة إلى المفاوضات مع القوى العالمية حول الاتفاق النووي المبرم عام 2015 تجنبا لأي تصعيد.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول بالرئاسة الفرنسية قوله إنه "على إيران العودة إلى المحادثات النووية لتجنب أي تصعيد".

واعتبر أنه "لا ضرورة لوضع شروط جديدة لأن معايير الاتفاق واضحة".

إقرأ المزيد
إيران: سنعود للمفاوضات النووية قريبا جدا لكن إدارة بايدن تبعث إشارات سلبية
إيران: سنعود للمفاوضات النووية قريبا جدا لكن إدارة بايدن تبعث إشارات سلبية

وأضاف: "على القوى العالمية التي تتفاوض مع إيران أن تبقى موحدة، وعلى الصين بشكل خاص التعبير عن نفسها والتصرف بطريقة أكثر حزما".

 

المصدر: "رويترز" 

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا