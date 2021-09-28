غوتيريش يدعو الدول الغنية لتكثيف جهود حماية المتضررين من جائحة كورونا
Reuters
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دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الدول الغنية لتكثيف جهود حماية العمال المتضررين من جائحة كورونا في العالم، بضخ مبالغ إضافية تصل إلى تريليون دولار.
وقال إن الفجوة بين الدول الغنية والفقيرة واضحة في الوصول إلى اللقاحات، وقدرة الدول الغنية على الاقتراض بنسب ميسّرة لتمويل برامج الرعاية الاجتماعية، فيما تترك الدول الفقيرة لتمويل الديون بمعدلات فائدة عالية.
المصدر: "الغارديان"
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