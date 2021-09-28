لافروف: المهم أن يكون ملف التغير المناخي عامل توحيد لا عامل تفريق

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أهمية "أن تدفع قضايا تغير المناخ وحماية البيئة المجتمع الدولي لتوحيد الصفوف لا للانقسامات".

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ونقلت وكالة "تاس" عن لافروف قوله خلال اجتماع في الخارجية الروسية اليوم الثلاثاء: "سنكافح من أجل ذلك، دون أن نسمح بالخطوات أحادية الجانب التي لا تأخذ في الاعتبار مصالح الدول الأخرى".

وذكر لافروف أن العديد من الدول ملتزمة بتطوير الحوار مع روسيا حول قضايا حماية البيئة، مشددا على أن "التعاون في هذا المجال يجب أن يكون قابلا للتنبؤ به وشفافا".

وفي يونيو، جرت مكالمة هاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي للشؤون المناخية جون كيري، تبادلا خلالها وجهات النظر حول آفاق التعاون البيئي الثنائي في منطقة القطب الشمالي.

المصدر: وكالات