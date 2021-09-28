وزارة الثقافة التركية تصدر بيانا حول كتاب للطهي ألفته زوجة أردوغان كلف نحو 112 ألف دولار

أصدرت وزارة الثقافة والسياحة التركية بيانا حول كتاب للطهي يحمل توقيع عقيلة الرئيس رجب طيب أردوغان، وقالت صحيفة "زمان" إن الوزارة أنفقت عليه مليون ليرة تركية.

وأعلنت الوزارة أن الكتاب تم إعداده لدعم فعاليات "عام فن الطهو" للترويج للمطبخ التركي في جميع أنحاء العالم وللفت الانتباه إلى ثراء المطبخ التركي، وأسبوع المطبخ التركي عام 2022.

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وأفادت بأن هذا العمل أنجز من قبل أبرز الأكاديميين والخبراء في مجال الطهي، ودعمته السيدة الأولى بصياغة ديباجته والمشاركة في الترويج له.

وأضافت أن هذا العمل القيم الذي سينشر باللغات الأجنبية، بما في ذلك اللغات الأكثر استخداما في العالم، تم طرحه للبيع في تركيا من قبل وزارة الثقافة والسياحة وعرضه على القراء.

وأكدت أن ريع الكتاب الذي حظي باهتمام كبير ويطلبه بشدة القراء والشركات الخاصة والمنظمات غير الحكومية التي تقوم بأنشطة الترويج لثقافة بلادنا ومأكولاتها، سيصرف على الترويج للثقافة والفن التركيين في الداخل والخارج.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur... pic.twitter.com/PTnCh9x35x — T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı (@TCKulturTurizm) September 27, 2021

المصدر: وزارة الثقافة التركية