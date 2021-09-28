أفغانستان.. مقتل ثلاثة من "طالبان" شرقي البلاد والأصابع تشير إلى "داعش"

قتل ثلاثة مسلحين من حركة "طالبان" وجرح اثنان آخران، في ولاية كونار شرقي أفغانستان مساء يوم أمس الاثنين، في هجوم تضاربت المعلومات حول هوية منفذيه.

وكتب داود جنبيش، وهو صحافي في هيئة الإذاعة البريطانية BBC، وأحد الصحفيين القلائل في العالم الذين التقوا بالزعيم السابق لـ"طالبان" الملا عمر، في تغريدة عبر "تويتر": "مقتل ثلاثة مسلحين من طالبان وإصابة اثنين على أيدي مسلحين مجهولين على دراجات نارية في ولاية كونار الشرقية".

وأضاف: "وقع الهجوم في منطقة تساوكاي. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها حتى الآن. كانت المنطقة واحدة من أكثر المناطق أمانا حتى خلال الحكومة السابقة".

Three armed Taliban killed and two wounded by unidentified gunmen on motorbikes in eastern Kunar province. The attack took place in Tsawkai district. No one claimed responsibility so far. The area was one of the safest even during the previous gov an locals are shocked. — Daud Junbish (@DaudJunbish) September 27, 2021

بدوره، أفاد الصحافي الأفغاني بلال سارواري، بأن "مقاتلي تنظيم "داعش" اغتالوا الليلة الماضية 3 من عناصر "طالبان" وجرحوا آخرين في منطقة تساوكاي بازار في مقاطعة كونار".

“Last night ISKP fighters assassinated 3 Taliban soldiers and wounded 2 Taliban soldiers in Sawkay district Bazaar in KUNAR province. ISKP militants took weapons from Taliban soldiers they killed and wounded.” Residents in Sawkay district in Kunar province tells me. — BILAL SARWARY (@bsarwary) September 28, 2021

المصدر: RT