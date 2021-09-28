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أفغانستان.. مقتل ثلاثة من "طالبان" شرقي البلاد والأصابع تشير إلى "داعش"

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أفغانستان.. مقتل ثلاثة من
Reuters
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قتل ثلاثة مسلحين من حركة "طالبان" وجرح اثنان آخران، في ولاية كونار شرقي أفغانستان مساء يوم أمس الاثنين، في هجوم تضاربت المعلومات حول هوية منفذيه.

وكتب داود جنبيش، وهو صحافي في هيئة الإذاعة البريطانية BBC، وأحد الصحفيين القلائل في العالم الذين التقوا بالزعيم السابق لـ"طالبان" الملا عمر، في تغريدة عبر "تويتر": "مقتل ثلاثة مسلحين من طالبان وإصابة اثنين على أيدي مسلحين مجهولين على دراجات نارية في ولاية كونار الشرقية".

وأضاف: "وقع الهجوم في منطقة تساوكاي. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها حتى الآن. كانت المنطقة واحدة من أكثر المناطق أمانا حتى خلال الحكومة السابقة".

بدوره، أفاد الصحافي الأفغاني بلال سارواري، بأن "مقاتلي تنظيم "داعش" اغتالوا الليلة الماضية 3 من عناصر "طالبان" وجرحوا آخرين في منطقة تساوكاي بازار في مقاطعة كونار".

المصدر: RT

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