تركمانستان.. ظهور كثيف لأسلحة أجنبية أثناء عرض عسكري بمناسبة الذكرى الـ 30 لاستقلال البلاد

ظهرت أنواع مختلفة من الأسلحة أجنبية الصنع أثناء عرض عسكري أقيم في عاصمة تركمانستان عشق آباد، أمس الاثنين، بمناسبة الذكرى الـ 30 لاستقلال البلاد.

وتم عرض بعض الأسلحة التي اشترتها تركمانستان من دول أجنبية للمرة الأولى، كما هو حال طائرة مسيرة قتالية تركية من طراز "بيرقدار تي بي 2"، وطائرة هجومية برازيلية توربينية خفيفة من طراز A-29 Super Tuсano وطائرة النقل العسكرية C-27J Spartan (من إنتاج إيطاليا والولايات المتحدة)، إضافة إلى ست طائرات تدريب إيطالية من طراز M-346.

وشاركت في العرض العسكري أيضا طائرات مسيرة "انتحارية" إسرائيلية من طراز SkyStriker التي تم جرها على منصات عربات، وناقلات الجند المدرعة رباعية المحاور "لازار 3" من الإنتاج الصربي.

كما شارك في العرض عدد من الأسلحة والمعدات العسكرية الروسية الصنع، بما فيها عربات "كاماز-63968" ("تايفون-كي") المدرعة التي يبلغ وزنها 22 طنا والتي أثبتت فعاليتها خلال عمليات القوات الروسية في سوريا، وكذلك دبابات القتال من طرازي "تي-90" و"تي-72"، وعدد من المركبات المدرعة القتالية ("بي إم بي-1"، "بي إم بي-2"، "بي إم بي-3")، وغيرها من الأسلحة.

علاوة على ذلك تم عرض سيارات Inkas Titan-DS المدرعة الإماراتية المزودة بمدافع رشاشة NSVT Utes عيار 12.7 ملم.

المصدر: "سبوتنيك"