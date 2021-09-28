بيسكوف: روسيا مستعدة لمناقشة استمرار أوكرانيا في شراء الغاز

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن روسيا أعربت مرارا عن استعدادها لمناقشة استمرار شراء أوكرانيا للغاز بشكل مباشر.

وأضاف بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال هل تستطيع أوكرانيا استئناف شراء الغاز الروسي إذا احتاجت لذلك: "بالطبع، لم يرفض أحد ذلك. علاوة على ذلك، أعرب ممثلو شركة غازبروم عن الاستعداد لمناقشة هذا الأمر مرات عديدة، وأكد أيضا ممثلو الجانب الروسي على ذلك".

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وتابع بيسكوف القول: "تحدث الرئيس بوتين عن استعداد روسيا لمواصلة ترانزيت الغاز عبر أوكرانيا بعد عام 2024، إذا كانت الشروط مناسبة ومقبولة اقتصاديا".

يوم الاثنين وقعت هناريا وشركة "غازبروم"، عقدا جديدا، تضمن توريد إلى هنغاريا 4.5 مليار متر مكعب من الغاز سنويا على مدى الـ 15 عاما القادمة. بما في ذلك 3.5 مليار متر مكعب من الغاز ستضخ عبر صربيا ومليار متر مكعب عبر النمسا.

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المصدر: نوفوستي