إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية تحذر من "أقراص طبية" منتشرة على الإنترنت

حذرت إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية من أن "عددا متزايدا من الحبوب المزيفة التي يتم شراؤها عبر الإنترنت مليئة بكميات قاتلة من مادة الفنتانيل الأفيونية الاصطناعية".

إقرأ المزيد

وألقت الإدارة باللوم على مواقع التواصل الاجتماعي لعدم بذل المزيد من الجهد لحماية مستخدميها.

من جانبها، قالت آن ميلجرام، مديرة إدارة مكافحة المخدرات، في مقابلة مع صحيفة "واشنطن بوست": "قررنا القيام بذلك لأن المبالغ هائلة..نحن، في رأيي، في خضم أزمة جرعة زائدة، والحبوب المزيفة تقود الكثير منها".

وبحسب الصحيفة، شهدت الولايات المتحدة عددا قياسيا من الوفيات بسبب الجرعات الزائدة من المخدرات العام الماضي (أكثر من 93000)، بزيادة تقارب 30% عن عام 2019.

ونقلت "واشنطن بوست" عن مسؤولين قولهم إن "إدارة مكافحة المخدرات لم تصدر مثل هذا التنبيه للسلامة العامة منذ عام 2015 ، عندما حذرت الوكالة من أن العملاء يرون كمية مقلقة من الهيروين المضاف إليها الفنتانيل"، إذ أن "الفنتانيل، حتى بكميات أقل بكثير، أكثر فتكا من هيروين الشوارع".

ويحذر تنبيه السلامة العامة الجديد الأمريكيين من أن "الحبوب المقلدة، التي تباع غالبا عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي أو مواقع التجارة الإلكترونية، تحتوي بشكل متزايد على "الفنتانيل" أو "الميثامفيتامين" في بعض الأحيان، مما يشكل مخاطر صحية تتجاوز مخاطر شراء حبوب الوصفات الطبية".

وقال مسؤولون إن "إدارة مكافحة المخدرات صادرت 9.6 مليون حبة مزيفة بالفعل في هذا العام، وهو أكثر مما ضبطته في العامين الماضيين مجتمعين، إذ قفز عدد الحبوب المقلدة المضبوطة التي وجد أنها تحتوي على "الفنتانيل" بنسبة 430% منذ عام 2019، وفق الصحيفة.

المصدر: "واشنطن بوست"