تشاووش أوغلو: لقاء أردوغان وبوتين سيركز على الملف السوري والعلاقات التجارية

صرح وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو بأن اللقاء بين الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين غدا الأربعاء، سيركز على ملف سوريا والعلاقات التجارية بين البلدين.

إقرأ المزيد

وقال تشاووش أوغلو في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، إن المساعدات الإنسانية إلى سوريا والملف الليبي يمكن أن يكونا أيضا في جدول أعمال الاجتماع.

وردا على سؤال صحفي حول وجود زيارة مقررة رفيعة المستوى إلى مصر في الفترة المقبلة، قال تشاووش أوغلو: "اللقاء مع الوفد المصري الذي قدم إلى تركيا والتصريحات ما بعد الاجتماع كانت إيجابية بالنسبة للمستقبل، وفي الوقت الحالي لا توجد زيارة مخططة على مستوى الوزاري أو الرئاسي في الوقت الحالي".

وفي جوابه على سؤال حول ما إن كانت هناك اتصالات مع الحكومة المؤقتة في أفغانستان، قال تشاووش أوغلو: "لدينا لقاءات على مستوى السفير. لم نذهب إلى هناك بعد ولم يأتوا هم أيضا. إنهم بحاجة إلى مساعدات إنسانية وغذائية وأدوية والشتاء قادم، نتحدث عن هذه الاحتياجات".

وعن تشغيل مطار كابل، قال الوزير التركي: "محادثاتنا مستمرة. ولا تزال هناك مخاوف أمنية غير محلولة. ليس هناك وضوح تام. رحلات شارتر المؤقتة موجودة لكن الرحلات المنتظمة لم يتم بعد تحديد شروطها والمفاوضات مستمرة.

وأكد أن بلاده سترسل مساعدات إنسانية إلى أفغانستان عبر باكستان لأنها أسرع وأقل تكلفة، كما ستتم زيادة حجم المساعدات في الأيام المقبلة.

المصدر: الأناضول