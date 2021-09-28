بعد تعديل قانوني.. الحيوانات في كوريا الجنوبية أصبحت بمثابة "أفراد تخضع أرواحها للحماية"

وافق مجلس الوزراء في كوريا الجنوبية على إدخال تعديل للقانون المدني يمنح الحيوانات وضعا قانونيا كأفراد تخضع أرواحها للحماية.

وكانت وزارة العدل الكورية الجنوبية قد اقترحت هذا التنقيح في يوليو وذلك بإضافة بند جديد ينص على أن "الحيوانات ليست أشياء"، إلى المادة 82 من القانون المدني.

ويجري حاليا تعريف الحيوانات بأنها "شيء يشغل حيزا" ولا يتم تمييزها عن "الأشياء غير الحية"، لذلك لا يعاقب من يسيئون إلى الحيوانات إلا لإتلاف الممتلكات إذا وجهت لهم أي عقوبات.

وأفيد بأن هذه المراجعة أتت عقب التوصل إلى إجماع اجتماعي على الحاجة إلى تحسين تدابير حماية الحيوانات "وسط زيادة مطردة في عدد الحيوانات المصاحبة وزيادة الوعي برفاهية الحيوان".

وسيعرض هذا القانون "على الجمعية الوطنية يوم الجمعة للتصويت على إقراره"، فيما تتوقع الوزارة أن تصبح القوانين ذات الصلة صارمة فيما يتعلق بانتهاك حقوق الحيوانات وإساءة معاملتها بمجرد دخول التعديل حيز التنفيذ.

المصدر: يونهاب