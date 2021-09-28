ماكرون معلنا عن صفقة مع اليونان: ستحصل على 3 فرقاطات ومقاتلات رافال

أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن "فرنسا واليونان وقعتا اتفاقية شراكة استراتيجية"، مشيرا إلى أن "اليونان ستحصل على 3 فرقاطات جديدة من فرنسا ومقاتلات رافال".

وقال إيمانويل ماكرون، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، إن هذا "الاتفاق سيعزز سيادة البلدين"، حيث وقعت اليونان اتفاقا مع فرنسا لشراء ثلاث فرقاطات جديدة مع خيار خيار شراء فرقاطة رابعة.

وكان قد كشف ميتسوتاكيس في وقت سابق أن بلاده تجري محادثات مع فرنسا لتعزيز تحالفهما الدفاعي.