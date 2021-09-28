مجلس الشيوخ الأمريكي يدعو لملاحقة جورجيفا بسبب تقرير تدقيق البنك الدولي

طالبت لجنة العلاقات الدولية بمجلس الشيوخ الأمريكي، الرئيس جو بايدن بمحاسبة مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا على تقرير التدقيق الخاص بالبنك الدولي.

ويتهم أعضاء اللجنة، جورجيفا بارتكاب انتهاكات مختلفة خلال وضع تصنيف Doing Business.

وأشارت اللجنة، في رسالتها الموجهة إلى بايدن، إلى مدى جدية الاتهامات بأن السيدة جورجيفا تعرض للخطر نزاهة البيانات والبنك الدولي بحد ذاته، من أجل إرضاء الحكومة الصينية.

وقالت الرسالة: "من الصعب حتى الآن، تحديد مدى تأثير هذه الاتهامات على قوة وسمعة مؤسساتنا المالية الدولية وعلى نظام بريتون وودز. ولكن هذا التأثير حتما لن يكون جيدا".

وأشار أعضاء مجلس الشيوخ، إلى أن جورجيفا لم تقدم لهم أي دليل يمكنه دحض أدلة التدقيق المستقل.

ودعت اللجنة، الرئيس الأمريكي إلى تكليف وزارة الخزانة الأمريكية بالتحقيق في الموضوع، وتحميل المسؤولية للمذنبين.

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في 16 سبتمبر، نشر البنك الدولي تقرير تدقيق ينتقد تصرفات جورجيفا عند تحضير تصنيف Doing Businessفي 2018 ، عندما شغلت هذه السيدة منصب المدير التنفيذي للبنك الدولي. ووفقا للرسالة، تم ارتكاب انتهاكات مختلفة عند وضع التصنيف المذكور. على سبيل المثال تمت المبالغة في تقدير مؤشرات الصين والسعودية والإمارات، في حين تم تقليل مؤشرات أذربيجان.

يتم عادة في هذه التقارير، تقييم الظروف المتوفرة للبزنس في مختلف الدول.

من جانبها قالت جورجيفا، إنها غير موافقة بتاتا مع استنتاجات التقرير حول عملها.

في 16 سبتمبر، أعلن البنك الدولي أنه قرر التخلي عن إعداد تصنيف Doing Business.

المصدر: تاس