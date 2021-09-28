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مكتب التحقيقات الأمريكي: جرائم القتل في الولايات المتحدة تسجل أكبر ارتفاع في عام واحد

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مكتب التحقيقات الأمريكي: جرائم القتل في الولايات المتحدة تسجل أكبر ارتفاع في عام واحد
AP
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كشف تقرير جديد لمكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي عن تسجيل أكبر نسبة ارتفاع في جرائم القتل بالولايات المتحدة منذ أن بدأ المكتب في رصد وإحصاء تلك الجرائم في ستينيات القرن الماضي.

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وأظهر تقرير مكتب التحقيقات الفيدرالي ارتفاع جرائم القتل بنسبة 30% خلال عام 2020 مقارنة بعام 2019. كما أظهر التقرير حدوث زيادة بنسبة 5% في جرائم العنف بين عامي 2019 و2020، فيما انخفض إجمالي عدد الجرائم التي تم الإبلاغ عنها بنحو 6% في الفترة نفسها.

وأحصى التقرير أيضا ارتكاب أكثر 21500 جريمة قتل خلال العام الماضي، وهو عدد لم يرصده مكتب التحقيقات منذ منتصف التسعينيات من القرن الماضي.

وبلغ معدل جرائم القتل في عام 2020 حوالي 6.5 لكل 100 ألف شخص، أي أقل بنسبة 40% مما كان عليه في الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي، عندما بلغت جرائم القتل ذروتها في الولايات المتحدة.

وذكر التقرير أن عدد جرائم القتل العام الماضي بدأ بالتصاعد خلال أشهر الصيف، وبلغ ذروته في يونيو ويوليو وظل عند مستويات عالية بعد ذلك.

المصدر: سي أن أن

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