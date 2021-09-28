تشكيل مجموعة مدمرات أمريكية للتصدي للغواصات الروسية

قالت مجلة USNI News، إن البنتاغون شكل مجموعة ميدانية من المدمرات للعمل على الساحل الشرقي الأمريكي.

وذكرت المجلة، أن المجموعة التي تتلخص مهمتها في ضمان الانتشار السريع للتصدي للغواصات الروسية في المحيط الأطلسي، نالت اسم Greyhound.

ونقلت عن الأدميرال بريندان ماكلين قائد السفن السطحية للبحرية الأمريكية في المحيط الأطلسي: "ستكون السفن جاهزة لتنفيذ مجموعة كاملة من المهام، بما في ذلك تتبع نشاط الغواصات الروسية في المحيط الأطلسي والدفاع عن بلادنا".

Navy Creates New Atlantic Destroyer Task Group to Hunt Russian Submarines - USNI Newshttps://t.co/qDkHKVzGhGpic.twitter.com/uF69yiTVKE — USNI News (@USNINews) September 27, 2021

ونوهت المجلة، بأن المجموعة تضم المدمرتين "توماس هادنر"، و"دونالد كوك" اللتين تتمتعان بقدرات قتالية عالية. في يناير المقبل، ستنضم إليهما المدمرة USS The Sullivans، التي تم نشرها الآن كجزء من مجموعة حاملة الطائرات البريطانية الضاربة.

في عام 2022، ستخضع "توماس هادنر"، للصيانة، وبدلا عنها ستنضم للمجموعة المدمرتان "كول" و"غرافيلي".

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وستتمركز سفن هذه المجموعة الضاربة، في قاعدتي مايبورت ونورفولك البحريتين في ولاية فيرجينيا. وستنفذ عملياتها وتدريباتها في المحيط الأطلسي.

وذكرت المقالة، أن إنشاء المجموعة الجديدة يتم على خلفية قرار البحرية الأمريكية تركيز اهتمامها على الأطلسي بسبب نشاط الغواصات الروسية.

وقال ماكلين: "دخل التهديد الاستراتيجي لوطننا، حقبة جديدة. يواصل منافسونا الانتشار وتطوير قدراتهم حتى تبقى بلادنا تحت التهديد".

من جانبه أكد قائد الأسطول الثاني في البحرية الأمريكية الأميرال أندرو لويس، أنه بسبب التزايد المطرد في نشاط الغواصات الروسية في المحيط الأطلسي، لم يعد الساحل الشرقي لأمريكا مكانا آمنا.

المصدر: نوفوستي