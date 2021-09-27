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كوريا الشمالية: إذا أرادت واشنطن إنهاء حرب كوريا فعليها التخلي عن سياستها العدائية

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كوريا الشمالية: إذا أرادت واشنطن إنهاء حرب كوريا فعليها التخلي عن سياستها العدائية
Reuters
كيم سونغ سفير كوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة
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قال سفير كوريا الشمالية بالأمم المتحدة إنه إذا كانت الولايات المتحدة تريد إنهاء حرب كوريا، فعليها التخلي عن السياسة العدائية ووقف التدريبات العسكرية ونشر الأسلحة الاستراتيجية.

ودعا كيم سونغ سفير كوريا الشمالية لدى المنظمة الأممية يوم الاثنين الولايات المتحدة إلى التخلي عن "سياستها العدائية" تجاه بيونغ يانغ.

وشدد على أنه لا يمكن لأحد أن يمنع بلاده من حق الدفاع عن النفس واختبار الأسلحة.

وجاءت تصريحات المبعوث كيم سونغ خلال خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

المصدر: رويترز

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