تركيا.. حزب "التحرير الشعبي" يقاضي عقيلة أردوغان

رفع حزب "التحرير الشعبي" التركي دعوى قضائية ضد عقيلة الرئيس أمينة أردوغان وعدد من المسؤولين، بعد صدور كتاب على نفقة الحكومة يحمل توقيع السيدة الأولى.

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ولم يكتف الحزب بمقاضاة عقيلة الرئيس رجب طيب أردوغان، بل ضم إلى الدعوى وزير الثقافة والسياحة محمد نوري إرسوي، ونواب الوزير، وأعضاء مجلس إدارة وكالة التنمية السياحية والترويجية التركية، ونائب المدير العام للمديرية العامة للمكتبات والمطبوعات علي أوداباش.

وذكرت صحيفة "زمان" التركية أن سبب الدعوى هو إنفاق وزارة الثقافة والسياحة مليون ليرة على طباعة وترويج كتاب "المطبخ التركي بوصفات مئوية".

ووجه الحزب في عريضة الشكوى لجميع المسؤولين المذكورين، تهمة إساءة استخدام مناصبهم.

وقال الحزب إن أمينة أردوغان "ليس لها أي صفة سوى كونها زوجة رئيس حزب العدالة والتنمية، فكيف تنفق وزارة الثقافة والسياحة آلاف الليرات لطباعة وتوزيع كتاب زعمت أنها ألفته؟".

وأشار الحزب إلى أن "إنفاق هذا المبلغ الضخم من موارد الدولة، يأتي في وقت يصل فيه الحد الأدنى للأجور إلى أقل ما يمكن ويوصف بأنه "أجر البؤس"، فيما ملايين الأتراك يعيشون على خط الفقر".

المصدر: "زمان" التركية