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إصابة متحدث الخارجية الأمريكية بكورونا ونجاة الوزير بلينكن

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إصابة متحدث الخارجية الأمريكية بكورونا ونجاة الوزير بلينكن
Reuters KEVIN LAMARQUE
المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس
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أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس عن إصابته بفيروس كورونا، فيما أعلنت الوزارة أن نتيجة فحص الوزير أنتوني بلينكن جاءت سلبية رغم مخالطته لبرايس الأسبوع الماضي.

وقال برايس في تغريدة على "تويتر" إن "الفحوصات أثبتت إصابته بفيروس كورونا، بعد ظهور العوارض عليه"، مشيرا إلى أنه "دخل في عزل صحي لمدة 10 أيام".

من جانبها، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن نتيجة فحص بلينكن لفيروس كورونا جاءت سلبية.

وكان برايس على اتصال وثيق الأسبوع الماضي ببلينكن خلال اجتماعاته في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

 

المصدر: RT + "رويترز"

 

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