إصابة متحدث الخارجية الأمريكية بكورونا ونجاة الوزير بلينكن

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس عن إصابته بفيروس كورونا، فيما أعلنت الوزارة أن نتيجة فحص الوزير أنتوني بلينكن جاءت سلبية رغم مخالطته لبرايس الأسبوع الماضي.

وقال برايس في تغريدة على "تويتر" إن "الفحوصات أثبتت إصابته بفيروس كورونا، بعد ظهور العوارض عليه"، مشيرا إلى أنه "دخل في عزل صحي لمدة 10 أيام".

After experiencing symptoms for the first time this morning, I tested positive for COVID-19 shortly thereafter, & will now quarantine for the next 10 days. I'm feeling under the weather but am grateful for the protection from severe illness offered by safe and effective vaccines. — Ned Price (@StateDeptSpox) September 27, 2021

من جانبها، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن نتيجة فحص بلينكن لفيروس كورونا جاءت سلبية.

وكان برايس على اتصال وثيق الأسبوع الماضي ببلينكن خلال اجتماعاته في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

المصدر: RT + "رويترز"