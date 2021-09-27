مقتل 12 مدنيا في اشتباكات بين الجيش ومسلحين في الكونغو الديمقراطية

لقي 12 مدنيا حتفهم جراء اشتباكات بين الجيش ومسلحين شمال شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

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وأوضح موقع 7sur7 الإخباري أن الاشتباكات وقعت في بلدة ماكايانغا بمنطقة إيرومو في محافظة إيتوري يوم الأحد، وخلف 12 قتيلا بين الأهالي وإحراق 20 منزلا.

ونقل الموقع عن متحدث باسم القوات المسلحة قوله إن الجيش قتل 8 مسلحين من مليشيات "الجبهة الوطنية للتكامل في الكونغو" الناشطة في إيتوري، وأسر 10 منهم.

المصدر: "نوفوستي"