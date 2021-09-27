 
مباشر

مقتل 12 مدنيا في اشتباكات بين الجيش ومسلحين في الكونغو الديمقراطية

أخبار العالم

مقتل 12 مدنيا في اشتباكات بين الجيش ومسلحين في الكونغو الديمقراطية
YouTube
اشتباكاتبين الجيش ومتمردين في محافظة إيتوري شمال شرقي الكونغو الديمقراطية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rdqt

لقي 12 مدنيا حتفهم جراء اشتباكات بين الجيش ومسلحين شمال شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

إقرأ المزيد
مسلحون بالمناجل يقتلون 30 شخصا في الكونغو
مسلحون بالمناجل يقتلون 30 شخصا في الكونغو

وأوضح موقع 7sur7 الإخباري أن الاشتباكات وقعت في بلدة ماكايانغا بمنطقة إيرومو في محافظة إيتوري يوم الأحد، وخلف 12 قتيلا بين الأهالي وإحراق 20 منزلا.

ونقل الموقع عن متحدث باسم القوات المسلحة قوله إن الجيش قتل 8 مسلحين من مليشيات "الجبهة الوطنية للتكامل في الكونغو" الناشطة في إيتوري، وأسر 10 منهم.

 

المصدر: "نوفوستي"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا