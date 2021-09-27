السفير الروسي: روما وعدت بدراسة شمول نظام "الشهادة الخضراء" المطعمين بلقاح "سبوتنيك V" الروسي

أعلن سفير روسيا لدى روما سيرغي رازوف أن السلطات الإيطالية وعدت بدراسة شمول نظام "الشهادة الخضراء" الصحي الإيطالي المطعمين بلقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لكورونا.

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وقال رازوف خلال لقاء مع رؤساء جمعيات روسية في إيطاليا عقد في "البيت الروسي" في روما اليوم، إن الجانب الروسي يطرح هذه القضية أمام السلطات الإيطالية منذ وقت طويل.

وأضاف أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الذي زار إيطاليا في الشهر الماضي، طلب من رئيس وزرائها ماريو دراغي النظر في هذه المسألة بشكل معمق فالحديث يدور عن "قيد غير رسمي في عمل دبلوماسيينا وغيرهم من المواطنين الذين تحصنوا بأحد اللقاحات الأكثر فعالية".

وذكر السفير أن دراغي وعد بالنظر في الأمر لكن الضبابية لا تزال تخيم على طبيعة القرار المحتمل وموعد اتخاذه.

كما أعاد رازوف إلى الأذهان أن معهد الأمراض المعدية في روما وقع في 13 أبريل الماضي على مذكرة تعاون مع مركز غاماليا العلمي الروسي الذي يعود له فضل تصميم لقاح "سبوتنيك V" المضاد كورونا.

وذكر أن مدير المركز ألكسندر غينتسبورغ دعا مدير المعهد الإيطالي فرانشيسكو فايي لزيارة موسكو في أكتوبر المقبل لتطوير التعاون الثنائي.

المصدر: "نوفوستي" + "تاس"