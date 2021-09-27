الاشتراكيون يفوزون بالانتخابات البلدية البرتغالية ويخسرون لشبونة أمام اليمين

فاز الحزب الاشتراكي الحاكم في البرتغال بالانتخابات البلدية، لكنه تعرض لهزيمة مفاجئة على يد تحالف يميني في العاصمة لشبونة.

وحصل معسكر كوستا على نسبة 34.4 بالمئة من أصوات الناخبين في الاقتراع الذي نظم الأحد، وفاز بـ147 بلدية على الأقل، بين 308 شملتها الانتخابات.

وفاز خصمه حزب وسط اليمين بقيادة رئيس بلدية بورتو السابق روي ريو بنسبة 30.8 في المئة من الأصوات و108 بلديات.

أما الاشتراكيون الذين حققوا فوزا في الانتخابات البلدية عامي 2013 و2017، لم يتوقعوا تحقيق نتيجة تشبه الانتخابات الماضية قبل أربع سنوات، عندما حصدوا عددا قياسيا من الأصوات.

لكن ائتلافا يمينيا بقيادة المفوض الأوروبي السابق كارلوس مويداس خالف التوقعات، وفاز بالعاصمة لشبونة مطيحا برئيس بلديتها فرناندو ميدينا الذي أقر بالهزيمة.

وهذه أول مرة منذ 14 عاما يخسر فيها الاشتراكيون العاصمة.

وبعد انتهاء عملية التصويت، رحب كوستا بـ"فوز واضح جدا على المستوى الوطني"، لكنه أعرب أيضا عن إحباطه الناجم عن "هزيمة غير متوقعة" في لشبونة، التي كان رئيسا لبلديتها بين 2007 و2015.

وحصل مويداس على 35.8 في المئة من الأصوات في المدينة، فيما فاز الاشتراكيون بـ31.7 في المئة، على نقيض الاستطلاعات التي توقعت احتفاظه بها بسهولة.

المصدر: "أ ف ب"