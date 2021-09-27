إيران.. اعتقال عزيز قاسم زاده متحدث جمعية "جيلان" الثقافية (فيديو)

أعلن المجلس التنسيقي للجمعيات الثقافية الإيرانية اعتقال السلطات عزيز قاسم زاده المتحدث باسم جمعية "جيلان" الثقافية وآخرين، في أعقاب احتجاج المعلمين بـ36 مدينة في إيران.

أفادت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان "HRANA" نقلا عن قناة المجلس التنسيقي للجمعيات الثقافية الإيرانية، بأن عزيز قاسم زاده احتجزته قوات الأمن في منزل والده ونقلته إلى مكان مجهول.

وقالت "HRANA" إنه خلال الاعتقال فتش عناصر الأمن المنزل وصادروا عددا من متعلقات زاده الشخصية.

امروز یکشنبه ۴ مهر، #عزیز_قاسم_زاده فعال صنفی فرهنگیان #گیلان، توسط نیروهای امنیتی در منزل پدری خود بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. ماموران در حین #بازداشت اقدام به بازرسی منزل کرده و شماری از لوازم شخصی وی را ضبط و با خود برده اند.https://t.co/NE5YKuSYWj — خبرگزاری هرانا (@hra_news) September 26, 2021

واستمرت احتجاجات المعلمين في الأيام الأخيرة في العديد من المدن الإيرانية، لعدم تنفيذ خطة التصنيف لتحسين رواتب المعلمين.

وبعد دعوة المجلس التنسيقي للجمعيات الثقافية الإيرانية، نظم المعلمون مسيرات احتجاجية في 36 مدينة على الأقل.

هماهنگی نظام با من و تو



فکر میکنم هجوم نیروهای امنیتی به منظور دستگیری



عزیز قاسم زاده در لایو زنده منو تو



بنوعی از طرف شبکه من و تو با نظام هماهنگی قبلی شده بود



که ترس و اضطراب رو در دل مخالفان نظام برانگیخته کنه



مراقب ، تیز هوش و متفکّر باشید عزیزان هموطن#عزیز_قاسم_زادهpic.twitter.com/W0v4nwh3WW — رزیــــــتا zizinanigooloo (@zizinanigooloo) September 27, 2021

المصدر: وسائل إعلام