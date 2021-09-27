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بايدن يتلقى الجرعة الثالثة من لقاح كورونا

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بايدن يتلقى الجرعة الثالثة من لقاح كورونا
Reuters
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تلقى الرئيس الأمريكي جو بايدن الجرعة الثالثة من لقاح كورونا، بعد اعتماد مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها جرعة معززة من لقاح "فايزر" لمن بلغوا الـ65 عاما فما فوق.

وقال بايدن: "جرعات اللقاح معززة، لكن أهم شيء يتعين علينا القيام به هو تطعيم المزيد من الناس"، مؤكدا أن أي أعراض جانبية لم تظهر عليه بعد الجرعتين السابقتين من اللقاح.

وأضاف: "الغالبية العظمى من الأمريكيين فعلوا الشيء الصحيح، أكثر من 77٪ من البالغين حصلوا على جرعة واحدة على الأقل وحوالي 23٪ لم يحصلوا على أي جرعة"، مشيرا إلى أن "هذه الأقلية تسبب الكثير من الضرر بالنسبة لبقية البلاد".

يذكر أن بايدن البالغ 78 عاما تلقى الجرعة الأولى من اللقاح في 21 ديسمبر والثانية بعد ثلاثة أسابيع.

والأسبوع الماضي وعد بايدن بإعادة تحصين نفسه ضد فيروس كورونا "ما إن أمكن ذلك" ودعا الأمريكيين إلى أن يحذوا حذوه.

وفي سبتمبر الحالي وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على جرعة ثالثة من لقاح "فايزر" لمن تجاوزت أعمارهم 65 سنة و"الفئات الهشة" الأخرى.

المصدر: "نوفوستي" + cbs news

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