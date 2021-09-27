الصين تعلن أن الإفراج عن الكنديين المعتقلين تم بكفالة ولأسباب صحية

أعلنت وزارة الخارجية الصينية أنها أفرجت عن كنديين اثنين موقوفين منذ أواخر 2019 وسمح لهما بالعودة إلى بلادهما مؤخرا، بموجب صفقة لتبادل السجناء و"بكفالة ولأسباب صحية".

وقالت المتحدثة هوا تشون يينغ في إفادة صحفية إن "قضية منغ وان تشو المديرة المالية لشركة هواوي مختلفة تماما عن قضية مايكل كوفريغ ومايكل سبافور، مشيرة إلى أن الرجلين كان يشتبه في تعريضهما الأمن القومي الصيني للخطر.

يذكر أنه تم اعتقال الكنديين مايكل سبافور ومايكل كوفريغ في ديسمبر 2019، بعد أيام من اعتقال منغ وان تشو المديرة المالية لشركة "هواوي" وابنة مؤسسها، في كندا بناء على طلب من السلطات الأمريكية.

ووصف العديد من الدول تصرف الصين بأنه "سياسة رهائن"، بينما اتهمت الصين كندا بالاحتجاز التعسفي لمواطنتها.

المصددر: AP