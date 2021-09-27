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مناورات "الدرع السلافي" في صربيا منتصف أكتوبر المقبل

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مناورات
Sputnik
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قال مصدر عسكري، لمراسل "تاس"، إن المناورات الروسية -الصربية المشتركة "الدرع السلافي" ستجري في صربيا في منتصف أكتوبر من هذا العام.

وأضاف المصدر، أن مجمعات الدفاع الجوي "بانتسير-إس"، التي ستصل من روسيا ستشارك في هذه التدريبات.

وأوضح المصدر، أن مناورات الدفاع الجوي "الدرع السلافي"، ستقام في صربيا بمشاركة مجمعات الدفاع الجوي الروسية "بانتسير-إس" منتصف أكتوبر.

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وأشار المصدر، إلى أنه تم في إطار المناورات الروسية -الصربية المشتركة "الدرع السلافي-2019" على أراضي صربيا، استخدام منظومات الدفاع الجوي الصاروخية "إس-400"، وذلك لأول مرة خارج الحدود الروسية.

وفي تلك المناورات، شاركت مجمعات  "بانتسير-إس" الصاروخية - المدفعية، بالإضافة إلى منظومات "نيفا – إم 1 ت" و"كوب- إم" الصاروخية المضادة للطائرات التابعة للقوات الجوية والدفاع الجوي الصربية.

المصدر: تاس

 

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