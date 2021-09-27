الحكومة البريطانية تدرس استدعاء قوات الجيش لإيصال الوقود إلى محطات البنزين

أفادت وسائل إعلام بريطانية بأن رئيس الوزراء، بوريس جونسون، يدرس احتمال استدعاء قوات الجيش لإيصال الوقود إلى محطات البلاد، جراء أزمة المحروقات التي تعاني منها المملكة.

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وأشارت وكالة "فرانس برس" إلى أن التهافت على شراء وقود المحركات في بريطانيا تواصل اليوم الاثنين، في ظل احتمال بأن يدفع النقص بسائقي الشاحنات جراء تداعيات فيروس كورونا وبريكست، الحكومة للاستعانة بالجيش للقيام بعمليات التوصيل"، إذ رفض وزير النقل، غرانت شابس استبعاد طلب المساعدة من المؤسسة العسكرية.

فيما أكد متجر "ألدي" الألماني أنه "لا يواجه مشاكل تتعلق بإيصال البضائع إلى الكثير من فروعه في المملكة المتحدة".

أما شركة "شل" النفطية العملاقة، فقد شددت على أنها "تعمل جاهدة لضمان إيصال الإمدادات إلى الزبائن".

وقالت في بيان لها: "شهدنا منذ الجمعة طلبا أكثر من المعتاد في أنحاء شبكتنا ما أدى إلى نقص في بعض فئات الوقود..نعيد التزوّد بهذه الفئات سريعا، عادة في غضون 24 ساعة".

من جانبها، أوضحت "رابطة تجار البترول" أن "الوقود نفد من حوالى نصف المحطات" البالغ عددها 8000 في المملكة المتحدة الأحد، فيما شكل السائقون طوابير طويلة لملء خزاناتهم، في حين أكد رئيس الرابطة، برايان مادرسن، لشبكة "بي بي سي"، أن "النقص أتى نتيجة التهافت على شراء الوقود بكل بساطة".

في سياق متصل، أعلن وزير الأعمال البريطاني، كواسي كوارتنغ، "تعليقه قوانين المنافسة في قطاع النفط لضمان تمكن الموردين من تشارك معلومات أساسية والعمل معا بشكل أكثر فعالية لضمان تقليص الاضطرابات إلى أقصى حد".

المصدر: "فرانس برس"