بوتين يهنئ تركمانستان بالذكرى الـ30 لاستقلالها

وجه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، برقية تهنئة لنظيره التركمانستاني، قربان قولي بيردي محمدوف، بمناسبة الذكرى الـ30 لاستقلال تركمانستان.

وقال بوتين في برقيته: "حققت بلادكم نجاحات كبيرة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي. وتساعد سياسة الحياد الإيجابي التي تمارسها تركمانستان في تعزيز الاستقرار والأمن في منطقة آسيا الوسطى".

وأشار الرئيس الروسي إلى أن العلاقات بين البلدين تتطور في روح الشراكة الاستراتيجية وينفذ الحوار السياسي والتعاون المثمر في مختلف المجالات، بالإضافة إلى التعاون في إطار رابطة الدول المستقلة والمنظمات الدولية الأخرى.

كما عبر بوتين عن ثقته بأن "تضمن روسيا وتركمانستان بجهود مشتركة تطوير كل نواحي العلاقات الثنائية، بما يتفق بالكامل مع مصالح الشعبين الصديقين لروسيا وتركمانستان".

المصدر: نوفوستي