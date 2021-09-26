صحيفة: بايدن فوجئ بالنتائج الأولية للانتخابات الألمانية

قالت صحيفة "شبيغل" الألمانية إن الرئيس الأمريكي جو بايدن فوجئ بالنتائج الأولية للانتخابات في ألمانيا، التي حلّ فيها الحزب الديمقراطي الاشتراكي الألماني (SPD) في المركز الأول.

وعند إبلاغ بايدن بالنتائج الأولية للسباق الانتخابي في ألمانيا، في سياق تواصله مع الصحفيين، رد قائلا: "عجبا! إنهم أقوياء"، في إشارة إلى الحزب الديمقراطي الاشتراكي.

ووفقا للاستطلاع الذي نظمته قناة ARD التلفزيونية، حصل الحزب الديمقراطي الاشتراكي وتحالف الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاشتراكي المسيحي على 25% من أصوات الناخبين.

وحصل حزب "الخضر" على 15%، لتتوزع الأصوات بين الأحزاب الأخرى كالآتي: "البديل اليميني" (11%)، "الديمقراطيون الأحرار" (11%)، "اليسار" (5%).

وبناء على نتائج الانتخابات البرلمانية التي شهدتها ألمانيا اليوم الأحد، سيتم تشكيل حكومة برئاسة مستشار جديد خلفا لأنغيلا ميركل التي قادت البلاد على مدار 16 عاما.

المصدر: RT + "إنترفاكس"