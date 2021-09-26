مصريتان تتنافسان في انتخابات البرلمان الألماني

بدأت ألمانيا يوم الأحد انتخاباتها التشريعية التي سيتم على إثرها الإعلان عن الفائز بمنصب المستشارية وخليفة أنغيلا ميركل.

وبرز بين المترشحين لعضوية البرلمان الألماني اسم أميرة محمد علي وهي ألمانية من أصل مصري دخلت البرلمان الألماني عام 2017 عن حزب اليسار، كما أنها متحدثة باسم الكتلة البرلمانية للحزب عن شؤون حماية الحيوان.

وتعد المحامية الشابة أميرة محمد علي البالغة من العمر 41 عاما واحدة من أبناء الجيل الثاني من المصريين المهاجرين إلى ألمانيا.

كما ترشحت لعضوية البرلمان الألماني السيدة ياسمين عطية، وهي ألمانية من أصل مصري وتبلغ من العمر 37 عاما عن حزب الخضر في فرايبورغ.

ودرست عطية العلوم الإسلامية والعرقيات الأوروبية، وتتمثل أهدافها في وضع لوائح واضحة لهجرة العمال وتطوير قوانين اللجوء في ألمانيا.

المصدر: "القاهرة 24"