إيران تسمح لمفتشي الوكالة الذرية باستبدال ذاكرة كاميرات المراقبة في منشآتها النووية

أفادت وكالات أنباء إيرانية بأن طهران سمحت لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية باستبدال بطاقات ذاكرة كاميرات المراقبة في منشآت إيران النووية.

وأعلن المتحدث باسم الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن المدير العام للوكالة رافائيل غروسي أكد في آخر تقرير له أن طهران سمحت لفريق من المفتشين بصيانة كاميرات المراقبة.

وأضاف أن إيران سمحت أيضا باستبدال بطاقات ذاكرة الكاميرات في جميع المنشآت الضرورية وفقا لما اتفق عليه الجانبان في 12 سبتمبر.

وسبق للوكالة واعتبرت أن إيران تقاعست عن الوفاء الكامل بشروط اتفاق أبرمته معها قبل أسبوعين يتيح لمفتشيها صيانة أجهزة المراقبة.

وقالت إن "المدير العام للوكالة يشدد على أن قرار إيران عدم السماح للوكالة بدخول ورشة تصنيع مكونات أجهزة الطرد المركزي في كرج يتناقض مع الشروط المتفق عليها للبيان المشترك الصادر يوم 12 سبتمبر".

وكان مندوب إيران لدى المنظمات الدولية بفيينا كاظم غريب آبادي قد أكد أن طهران واصلت تعاملها البناء مع وكالة الطاقة وأجابت على أسئلتها حول بعض الموضوعات، لكن الوكالة أضرت بمصداقيتها باعتمادها نهجا غير بناء.

المصدر: وكالات