إيران.. اندلاع حريق في مركز أبحاث تابع للحرس الثوري في طهران

ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن حريقا اندلع في مركز أبحاث تابع للحرس الثوري الإيراني غربي طهران مساء اليوم الأحد.

ونقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن بيان للحرس الثوري: "شب حريق مساء الأحد في أحد مراكز الأبحاث التابعة للحرس الثوري الإيراني غرب طهران. أصيب ثلاثة أشخاص وتم احتواء الحريق".

ولم يذكر البيان سبب الحادث.

المصدر: "رويترز"