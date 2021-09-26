إيران.. اندلاع حريق في مركز أبحاث تابع للحرس الثوري في طهران
Reuters AS/AND
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ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن حريقا اندلع في مركز أبحاث تابع للحرس الثوري الإيراني غربي طهران مساء اليوم الأحد.
ونقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن بيان للحرس الثوري: "شب حريق مساء الأحد في أحد مراكز الأبحاث التابعة للحرس الثوري الإيراني غرب طهران. أصيب ثلاثة أشخاص وتم احتواء الحريق".
ولم يذكر البيان سبب الحادث.
المصدر: "رويترز"
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