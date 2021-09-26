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فيتنام.. حبس مواطن نقل فيروس كورونا لأربعة أشخاص

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فيتنام.. حبس مواطن نقل فيروس كورونا لأربعة أشخاص
AP Hau Dinh
إغلاق صحي في مدينة فيتنامية
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حكم في فيتنام بالسجن 30 شهرا على مواطن أدين بانتهاك الحجر الصحي ونقل عدوى فيروس كورونا لأربعة أشخاص.

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وأفاد موقع VnExpress الإخباري بأن سائق الشاحنة فان فان هوا البالغ 39 عاما توجه في يوليو الماضي من مدينة هو تشي منه جنوب البلاد إلى مدينته في مخالفة القواعد التي يتعين بموجبها على جميع العائدين من مناطق تعاني من جائحة "كوفيد-19" تقديم ورقة توثق حالتهم الصحية والدخول في عزلة طوعية لمدة أسبوعين.

وانتهك الرجل هذه القواعد وجال في المدينة كما شارك في حفل تأبين.

وبعد 8 أيام من وصولها إلى المدينة تم الكشف عن أعراض إصابته بمرض "كوفيد-19"، إضافة إلى إصابة أربعة أشخاص خالطهم. 

المصدر: "نوفوستي"

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