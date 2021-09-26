تقرير دولي يكشف البلدان التي تشغل فيها السيدات غالبية المقاعد النيابية

كشف تقرير نشره "الاتحاد البرلماني الدولي" البلدان التي تبلغ نسبة تمثيل النساء في برلماناتها 50 بالمئة وأكثر.

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وتوجد 6 بلدان في العام تحوز فيها السيدات على غالبية المقاعد النيابية، حيث تحتل رواندا الصدارة بنسبة تمثيل تبلغ 61.3 بالمئة تليها كوبا بنسبة 53.4 بالمئة، ثم إيسلندا بنسبة 52 بالمئة، ونيكاراغوا بنسبة 50.6 بالمئة.

وتأتي المكسيك والإمارات بعد هذه البلدان بنسبة تمثيل نسائي تقدر بـ50 بالمئة.

في المقابل، تشكل النساء 34.2 بالمئة فقط من أعضاء مجلس العموم في بريطانيا، و27.6 بالمئة فقط من مجلس النواب في الولايات المتحدة.

وذكر التقرير أن السنوات الـ25 الماضية شهدت زيادة كبيرة في نسبة النساء في البرلمانات في جميع أنحاء العالم.

المصدر: شبكة "بي بي سي" البريطانية + "وام"